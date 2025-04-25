Трамп оценил встречу Путина и Уиткоффа
Трамп положительно высказался о встрече Путина и Уиткоффа в Кремле
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Американский президент Дональд Трамп дал оценку встречи своего спецпосланника Стивена Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters.
Как передают обозреватели зарубежного портала, Уиткофф и Путин плодотворно поговорили. По оценке Трампа, политическая трехчасовая беседа прошла хорошо.
«Уиткофф провел хорошую встречу», — отметил Трамп.
Помощник президента Юрий Ушаков ранее отметил, что РФ и США вновь сделали шаг к укреплению отношений и пришли к определенным точкам не только по Украине. В частности обсуждали возобновление прямых переговоров России и Украины.
Ранее сообщалось, что Песков прокомментировал итоги встречи Путина и Уиткоффа.