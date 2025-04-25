Трамп оценил встречу Путина и Уиткоффа

Американский президент Дональд Трамп дал оценку встречи своего спецпосланника Стивена Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters.

Как передают обозреватели зарубежного портала, Уиткофф и Путин плодотворно поговорили. По оценке Трампа, политическая трехчасовая беседа прошла хорошо.

«Уиткофф провел хорошую встречу», — отметил Трамп.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее отметил, что РФ и США вновь сделали шаг к укреплению отношений и пришли к определенным точкам не только по Украине. В частности обсуждали возобновление прямых переговоров России и Украины.

Ранее сообщалось, что Песков прокомментировал итоги встречи Путина и Уиткоффа.