Трамп поручил прекратить производство и выпуск одноцентовых монет

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем аккаунте в социальной сети Truth Social, что он поручил министру финансов Скотту Бессенту прекратить производство одноцентовых монет (пенни) в стране из-за высокой стоимости.

Трамп решил остановить выпуск новых пенни, чтобы сократить расходы из государственного бюджета. Как сообщает CNN, одной из причин увеличения затрат на производство монет является подъем цен на металлы.

Эксперты утверждают, что отказ от пенни может оказать положительное влияние на бизнес, поскольку позволит сократить время, затрачиваемое продавцами и кассирами на обработку мелочи.

Ранее сообщалось, что Илон Маск обнаружил выплаты пособий на $100 млрд неизвестным лицам в США.