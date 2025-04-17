Трамп потребовал отставки главы ФРС Джерома Пауэлла

Президент Дональд Трамп выразил недовольство действиями главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, заявив в своей социальной сети TruthSocial, что тот должен был «намного раньше» снизить ключевую процентную ставку. Трамп также призвал к отставке Пауэлла.

На последнем двухдневном заседании, проходившем 18–19 марта, ФРС приняла решение сохранить учетную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Этот уровень сохраняется с декабря 2024 года. Ранее регулятор трижды подряд снижал ставку, в общей сложности на один процентный пункт.

В ходе пресс-конференции Пауэлл подчеркнул, что ФРС не намерена торопиться с изменениями в денежно-кредитной политике. По его словам, если экономика продолжит демонстрировать устойчивость, а инфляция не достигнет целевого уровня в 2%, Федеральный резерв готов поддерживать ограничительную политику в течение продолжительного времени.

Трамп раскритиковал Пауэлла, назвав его действия «запоздалыми» и «ошибочными». Он отметил, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже в седьмой раз планирует снизить процентную ставку.

По мнению Трампа, снижение цен на нефть и продукты питания, а также увеличение доходов США от пошлин свидетельствуют о необходимости смены руководства ФРС. Он повторил свой призыв к отставке Пауэлла, заявив, что она «давно назрела».

Ранее сообщалось, что Трамп рассмотрит отмену санкций против РФ для мира на Украине.