Трамп предложил уведомлять страны о пошлинах вместо сделок

Как сообщило издание Axios, Трамп заявил, что вместо сложных сделок он бы предпочел отправить странам простое и понятное уведомление, в котором бы сообщалось о возможности торговли с США при условии уплаты пошлины, размер которой мог бы варьироваться (20%, 25%, 40% или 50%).

По мнению Трампа, в таком случае не потребуется продлевать отсрочку введения ответных пошлин, срок которой истекает 9 июля. Изначально планировалось, что новые тарифы вступят в силу 9 апреля, однако их введение было отложено на 90 дней. Президент добавил, что намерен отправить соответствующие уведомления в различные страны в срок до 9 июля.

Axios напоминает, что ранее Трамп уже дважды заявлял о намерении уведомить другие страны об односторонних тарифах в течение двух-трех недель — 16 мая и 11 июня, однако эти обещания так и не были выполнены.

Ранее сообщалось, что Трамп откроет центр для мигрантов посреди болот с аллигаторами.