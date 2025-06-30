Трамп откроет центр для мигрантов посреди болот с аллигаторами

1 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит торжественное открытие учреждения для размещения мигрантов, расположенного в местности, известной своими болотами и аллигаторами, сообщило издание Reuters.

Новый лагерь для мигрантов будет развернут на территории национального парка Эверглейдс, штат Флорида, а именно на месте бывшего тренировочного аэродрома, ныне заброшенного.

Данная местность включает в себя заболоченные участки, служащие домом для аллигаторов и питонов. Как сообщает Reuters, местные власти иронично называют этот изолятор «Аллигаторовым Алькатрасом».

По информации The Guardian, власти Флориды планируют размещать задержанных мигрантов в палаточных лагерях под открытым небом. Ожидается, что центр сможет вместить до 5 тыс. человек.

Первоначально охрану на базе будут обеспечивать приблизительно 100 военнослужащих. Возведение этого центра вызвало критику со стороны природоохранных организаций, правозащитников, а также представителей коренного американского населения.

Ранее сообщалось, что сенатор Грэм* убедил Трампа в необходимости нанести удар по Ирану.

*Внесен в список экстремистов и террористов.