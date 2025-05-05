Трамп предложил ввести пошлину на иностранные фильмы в США

В своем аккаунте в Truth Social президент США Дональд Трамп заявил о своем распоряжении Министерству торговли и торговому представителю касательно введения 100-процентного тарифа на зарубежные киноленты.

Американский лидер выразил обеспокоенность «стремительным упадком» киноиндустрии в США, подчеркнув, что другие государства активно стимулируют переезд кинематографистов и студий из Америки. Трамп охарактеризовал ситуацию, когда Голливуд «пустеет», как «угрозу национальной безопасности».

Решением Трампа предлагается обложить сбором любой фильм, произведенный за пределами США и импортируемый в страну. Как сообщает CNN, пока не ясно, как именно будет реализовываться данный тариф, учитывая, что фильмы являются интеллектуальной собственностью, а не физическим товаром, и, как правило, не подлежат пошлинам.

Тем не менее, Торговое представительство США отмечает, что определенные услуги могут попадать под нетарифные барьеры, такие как регуляторные меры или налоговые льготы, способные навредить кинопроизводству в Штатах.

Многие зарубежные города предлагают кино- и телестудиям существенные налоговые преимущества для съемок вне Голливуда, что ведет к переносу производства в такие центры, как Торонто и Дублин.

В ответ на это губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом предложил налоговые льготы для возвращения производства в Голливуд, по данным телеканала CNN.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что такие кассовые хиты этого года, как «Minecraft в кино», а также «Миссия невыполнима: Последняя расплата» и «Мир юрского периода: Возрождение», были сняты за рубежом. Marvel Studios также осуществляет съемки двух сиквелов «Мстителей» в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Трамп откроет тюрьму Алькатрас для отправки туда опасных преступников.