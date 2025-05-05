Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял решение о восстановлении и повторном открытии знаменитой тюрьмы Алькатрас, расположенной на острове в заливе Сан-Франциско. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного американским лидером в социальной сети Truth Social.

Как утверждает гражданин США, это требуется для того, чтобы отправить туда наиболее опасных и злостных правонарушителей. Бюро тюрем, Министерство юстиции и ФБР уже получили инструкции по возобновлению работы Алькатраса.

«Сегодня я приказываю Бюро тюрем совместно с Министерством юстиции, ФБР и Министерством внутренней безопасности вновь открыть существенно расширенный и перестроенный Алькатрас, чтобы разместить там самых безжалостных и жестоких преступников Америки», — говорится в сообщении, опубликованном Трампом.

Президент США подчеркнул, что открытие исправительного учреждения станет олицетворением принципов законности, правопорядка и справедливости.

Ранее стало известно, если ВСУ не будут соблюдать режим прекращения огня в дни празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне, то президент США Дональд Трамп полностью прекратит любую военную поддержку Киева.