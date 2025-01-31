Рубио раскрыл позицию Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трампа настаивает на дипломатическом решении украинского вопроса, так как убежден, что именно этот путь является правильным. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио. Его слова приводятся на сайте Госдепа.

Рубио подчеркнул, что Трамп готов к переговорам. Вместе с тем, отметил он, администрации США предстоит проделать сложную дипломатическую работу.

По его словам, на дипломатическое урегулирование конфликта потребуется время, но американский лидер намерен добиваться устойчивого мира.

Ранее сообщалось о том, что Рубио и Каллас продолжат оказывать давление на Россию. Они акцентировали внимание на необходимости укрепления сотрудничества между Европейским союзом (ЕС) и США. В центре внимания оказались общие приоритеты во внешней политике, а также проблемы, связанные с растущим влиянием Китая.