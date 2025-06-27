Мерц заявил, что Трамп становится критичнее к Путину
Мерц: Трамп становится все более критичным в отношении Путина
Фото: [flickr.com]
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью Süddeutsche Zeitung о возрастающей критике президента США Дональда Трампа в адрес российского президента Владимира Путина.
В ответ на вопрос журналиста о возможном отдалении Трампа от Путина Мерц подчеркнул, что американский лидер проявляет усиливающийся скепсис и все чаще критикует действия Путина.
По его словам, это является частью определенного процесса. Немецкий канцлер добавил, что в Европе существует единодушное понимание ситуации, связанной с конфликтом на Украине.
Ранее Захарова объяснила пугающий смысл слов Мерца о «грязной работе» Израиля.