Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью Süddeutsche Zeitung о возрастающей критике президента США Дональда Трампа в адрес российского президента Владимира Путина.

В ответ на вопрос журналиста о возможном отдалении Трампа от Путина Мерц подчеркнул, что американский лидер проявляет усиливающийся скепсис и все чаще критикует действия Путина.

По его словам, это является частью определенного процесса. Немецкий канцлер добавил, что в Европе существует единодушное понимание ситуации, связанной с конфликтом на Украине.

Ранее Захарова объяснила пугающий смысл слов Мерца о «грязной работе» Израиля.