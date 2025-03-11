Трамп пригрозил Канаде ударом по ее автопромышленности

Дональд Трамп считает, что повышенные пошлины на машины из Канады обрушат автомобильную промышленность. Новые жесткие меры президент США готов ввести в случае, если канадские власти не отменят действующие импортные сборы, введенные для Штатов.

По словам Трампа, он введет повышенные пошлины для Оттавы после 2 апреля, если она не отменит вопиющие ограничения для США.

Напомним, что 4 марта США ввели таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики. Дороже стало в торговом секторе и у Китая: сборы повысили с 10% до 20%. Однако позже лидеры стран вышли на переговоры, вступление американских указов в силу приостановили. Однако республиканец заявил, что у Мексики и Канады есть время до 2 апреля: после никаких послаблений делать не будут и повышенные тарифы начнут действовать.

Ранее сообщалось, что США могут смягчить риторику против России и прекратить упоминать санкции.