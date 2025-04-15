В администрации Трампа резко разошлись мнения по поводу действий в отношении Китая

Команда американского президента Дональда Трампа никак не может выработать общую стратегию в отношении КНР. В ней даже произошел глубокий раскол по этому поводу. Так считает газета New York Times.

Издание сослалось на информацию, полученную из недр администрации президента Соединенных Штатов.

«За последние десять дней несколько чиновников администрации сообщили о том, что Белый дом глубоко расколот по вопросу действий в отношении Пекина», — указали журналисты.

В статье говорится, что изначально команда американского лидера планировала прибегнуть к переговорам. Стремление Трампа одержать победу над Китаем перечеркнуло эти намерения. В итоге Белый дом демонстрирует явную непоследовательность в своих действиях в отношении КНР. США и Китай переживают сейчас самый трудный период в своих отношениях за последние почти 50 лет.

Ранее китайский посол в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что отношениям РФ и КНР сильно мешают американские санкции. Он выразил уверенность, что двум странам получится найти выход из ситуации и преодолеть все помехи.