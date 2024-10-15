Рубль впервые стал главной валютой для расчетов за товары из Азии

РИА Новости проанализировало данные Банка России и рассказало о том, что рубль по итогам августа стал главной расчетной валютой за импорт товаров и услуг из стран Азии, пишет издание вечером вторника, 15 октября.

Стало известно, что удельный вес российской валюты превысил все валюты дружественных стран в указанном месяце на 0,6 процентов, и именно это и позволило стать основой для оплаты поставок.

Это явление произошло впервые с февраля 2022 года, уточняет издание, но в тот период основные расчеты велись в «токсичных валютах».

Напомним, ранее сообщалось о том, что расчеты между двух стран - Россией и Таджикистана - проходят на данный момент в основном в рублях.