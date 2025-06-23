Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал не допускать повышения цен на нефть. Он написал об этом в социальной сети Truth Social.

По мнению Трампа, ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы стоимость нефти увеличилась.

«Я слежу за этим! Вы играете на руку врагу. Не делайте этого!» — указал он.

Немного позже глава Белого дома потребовал от американского Министерства энергетики увеличить объемы добываемой в стране нефти, и для этой цели начать бурить новые скважины. Он захотел, чтобы это начали делать незамедлительно.

Ранее Трамп заявил, что американская авиация нанесла максимальный ущерб ядерным объектам Ирана, расположенным под землей. Он охарактеризовал этот ущерб как уничтожение. По его мнению, основной ущерб атакованным объектам был нанесен ниже уровня земли.