Трамп проиграл битву за тарифы: Верховный суд США запретил использовать чрезвычайные полномочия для введения пошлин

Верховный суд США вынес решение против президента Дональда Трампа в деле о законности введенных им масштабных тарифов. Высшая судебная инстанция страны постановила, что глава Белого дома превысил свои полномочия, использовав закон о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для одностороннего введения пошлин на товары из других государств, передает Reuters.

Решение было принято большинством голосов — 6 против 3. Суд постановил, что закон IEEPA 1977 года, который позволяет президенту регулировать внешнеэкономические операции в условиях чрезвычайной ситуации, не дает права вводить импортные пошлины. Ранее администрация Трампа обосновывала свои действия необходимостью борьбы с торговым дефицитом и потоками наркотиков, объявляя национальную угрозу.

Это решение стало серьезным ударом по торговой политике Трампа, который сделал тарифы ключевым инструментом своего второго срока. Президент еще до оглашения вердикта предупреждал, что проигрыш в суде обернется для США колоссальными выплатами. Теперь страна может быть обязана вернуть импортерам пошлины, собранные с февраля 2025 года. По оценкам экономистов, общая сумма возврата может превысить $175 млрд, что больше годовых бюджетов министерств транспорта и юстиции США вместе взятых. Крупные компании, включая Costco, уже заранее подали иски о возмещении средств.

В администрации США ранее заявляли, что в случае проигрыша начнут «на следующий же день» работу над созданием нового механизма тарифов в рамках иных правовых оснований. Сам Трамп, выступая в Джорджии в день решения, жаловался на долгое ожидание вердикта, настаивая на своем праве вводить пошлины.

