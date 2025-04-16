Трамп рассказал о пользе введенных им пошлин
Трамп: США получают рекордные суммы благодаря пошлинам
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Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что пошлины приносят ощутимую пользу Соединенным Штатам.
По его словам, благодаря введенным пошлинам США получают беспрецедентные доходы, а стоимость большей части товаров, включая топливо, продукты питания и другие позиции, снижается. Он также отметил замедление инфляции, подчеркнув, что данные обещания были выполнены.
Однако, согласно февральскому опросу Ipsos и Washington Post, 53% американцев не одобряют экономическую политику Трампа, а более 90% выражают недовольство ценами на продукты.
Свыше 70% жителей США критикуют стоимость бензина и электроэнергии, и столько же недовольны средним уровнем заработной платы. Около 70% американцев считают, что пошлины приведут к росту цен и негативно скажутся на отечественных производителях.
Ранее сообщалось, что Трамп допустил ввод пошлин в 25% на фармацевтическую продукцию.