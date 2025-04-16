Трамп рассказал о пользе введенных им пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что пошлины приносят ощутимую пользу Соединенным Штатам.

По его словам, благодаря введенным пошлинам США получают беспрецедентные доходы, а стоимость большей части товаров, включая топливо, продукты питания и другие позиции, снижается. Он также отметил замедление инфляции, подчеркнув, что данные обещания были выполнены.

Однако, согласно февральскому опросу Ipsos и Washington Post, 53% американцев не одобряют экономическую политику Трампа, а более 90% выражают недовольство ценами на продукты.

Свыше 70% жителей США критикуют стоимость бензина и электроэнергии, и столько же недовольны средним уровнем заработной платы. Около 70% американцев считают, что пошлины приведут к росту цен и негативно скажутся на отечественных производителях.

Ранее сообщалось, что Трамп допустил ввод пошлин в 25% на фармацевтическую продукцию.