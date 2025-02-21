Дональд Трамп предупредил государства, которые входят в БРИКС, что введет на их товары тарифы в 150% при попытке отказаться от доллара во взаиморасчетах. Об этом заявил сам президент США, его слова привело РЕН ТВ.

Глава Белого дома выступил на ужине в Ассоциации губернаторов-республиканцев в Вашингтоне. Там он сообщил, что уже предупреждал страны БРИКС, причем сделал это сразу же после своей инаугурации.

«Когда я пришел, первое, что я сказал, — любая страна БРИКС, которая хотя бы упомянет об уничтожении доллара, будет обложена тарифами в 150%», — указал он.

Трамп добавил, что допускает, что объединение хочет использовать внутри себя для расчетов китайский юань. После предупреждения он якобы больше ничего не слышал от БРИКС.

Ранее сообщалось, что бывший посол США в Японии Эмануэль обвинил Трампа в попытке воплотить в жизнь мечту Сталина. Он пытается развалить НАТО и тем самым представляет собой «значительную ценность» для Москвы.