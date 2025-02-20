Бывший американский посол в Японии Рам Эмануэль заявил, что президент США Дональд Трамп стремится осуществить мечту советского руководителя Иосифа Сталина, направленную на раскол НАТО. Эти слова опубликовала газета The Hill.

Эмануэль подчеркнул, что со времен Сталина именно развал западного блока был главной целью и теперь Трамп, по его мнению, реализует эту идею.

Он также отметил, что Россия с момента холодной войны стремится дестабилизировать западные альянсы и в этом контексте Трамп представляет собой «значительную ценность» для Москвы.

Ранее Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», указав на его низкие показатели поддержки в общественных опросах.