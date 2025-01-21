Трамп выдвинул ЕС ультиматум по импорту американской нефти и газа
Трамп пригрозил пошлинами, если ЕС не начнет покупать у США больше нефти и газа
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил страны Европейского Союза о возможности введения торговых пошлин, если они не начнут увеличивать импорт американской нефти и газа. Это заявление было сделано во время подписания ряда указов вечером 20 января, передает ТАСС.
Трамп отметил, что дефицит торговли с ЕС составляет приблизительно $300 млрд. По его словам, он намерен устранить этот дисбаланс либо за счет пошлин, либо путем увеличения объемов поставок нефти в страны Европейского Союза.
Кроме того, Трамп подчеркнул, что ЕС имеет все шансы быстро компенсировать существующие торговые несоответствия, если начнет активно закупать углеводороды у США.
Ранее в Совфеде назвали предстоящие проблемы ЕС из-за президентства Трампа.