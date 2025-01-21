Трамп выдвинул ЕС ультиматум по импорту американской нефти и газа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил страны Европейского Союза о возможности введения торговых пошлин, если они не начнут увеличивать импорт американской нефти и газа. Это заявление было сделано во время подписания ряда указов вечером 20 января, передает ТАСС.

Трамп отметил, что дефицит торговли с ЕС составляет приблизительно $300 млрд. По его словам, он намерен устранить этот дисбаланс либо за счет пошлин, либо путем увеличения объемов поставок нефти в страны Европейского Союза.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что ЕС имеет все шансы быстро компенсировать существующие торговые несоответствия, если начнет активно закупать углеводороды у США.

Ранее в Совфеде назвали предстоящие проблемы ЕС из-за президентства Трампа.