Трампа предупредили о необходимости исправить процесс формирования бюджета страны

Новый президент США Дональд Трамп унаследовал от предыдущего главы государства сложную налогово-бюджетную ситуацию в стране. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает портал The Daily Caller.

Аналитики утверждают, что в США нарушен процесс формирования федерального бюджета и, чтобы спасти страну, это нужно срочно исправить.

Эксперты оценивают ситуацию в налогово-бюджетном секторе страны как критическую.

Лишь после завершения президентских выборов пришло осознание того, что новому американскому лидеру придется решать доставшиеся в наследство экономические проблемы, заключили специалисты.

Ранее в Раде объяснили связь новой волны мобилизации и инаугурации Трампа.