Трампа предупредили о необходимости исправить процесс формирования бюджета страны
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Новый президент США Дональд Трамп унаследовал от предыдущего главы государства сложную налогово-бюджетную ситуацию в стране. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает портал The Daily Caller.
Аналитики утверждают, что в США нарушен процесс формирования федерального бюджета и, чтобы спасти страну, это нужно срочно исправить.
Эксперты оценивают ситуацию в налогово-бюджетном секторе страны как критическую.
Лишь после завершения президентских выборов пришло осознание того, что новому американскому лидеру придется решать доставшиеся в наследство экономические проблемы, заключили специалисты.
Ранее в Раде объяснили связь новой волны мобилизации и инаугурации Трампа.