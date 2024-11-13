В Раде объяснили связь новой волны мобилизации и инаугурации Трампа

Правительство Зеленского планирует дотянуть до момента инаугурации Дональда Трампа, и еще заработать на военном конфликте. По этой причине оно хочет мобилизовать дополнительно 160 тыс. украинцев. Так считает Александр Дубинский, депутат Верховной Рады. Такое заявление появилось в его телеграм-канале.

Он прокомментировал новости о том, что на протяжении следующих месяцев власти Украины хотят мобилизовать еще 160 тыс. человек. Это порядка 50-55 тыс. в месяц, или 1,7-1,8 тыс. человек каждый день.

«Учитывая ситуацию, я думаю, что потери украинской армии 1,7 тыс. в день. Это как раз на три месяца», — указал парламентарий.

Дубинский напомнил, что инаугурация Трампа состоится только 21 января, до нее как раз почти три месяца. По его мнению, Зеленский и его окружение стремятся остаться при власти весь этот срок, чтобы успеть по максимуму присвоить выделяемые Западом деньги. Официальному Киеву невыгодно прекращение конфликта, поэтому он стремится удержаться на плаву как можно дольше.

До этого информацию о мобилизации в ВСУ опубликовало издание Financial Times. За счет того, что будет призвано еще 160 тыс. человек, украинские подразделения можно будет укомплектовать хотя бы на 85%. При этом иностранные аналитики подвергают серьезным сомнениям данный план. Они считают, что его можно будет выполнить в лучшем случае на две трети.