Трансмашхолдинг при поддержке ФРП наладил производство отечественных электропоездов и редукторов

Так, благодаря поддержке государства и привлечению льготного займа ФРП, на Демиховском машиностроительном заводе был реализован масштабный проект по развитию производственного комплекса за 1,8 млрд руб. Это позволило снять риски, связанные с импортом важных элементов электропоездов.

Для предприятия было закуплено новое оборудование, на котором можно производить редукторы для электропоездов ЭГЭ2Тв «Иволга 4.0». Детали редукторов прошли обязательную сертификацию, а завод уже вышел на запланированную мощность — 600 редукторов в год. Также предприятие сможет производить редукторы для вагонов метро в объеме до 600 единиц в год.

Кроме того, завод нарастил производственные мощности не только по выпуску новых вагонов, но и по направлению капремонта. Сейчас предприятие может производить и ремонтировать совокупно 630 вагонов в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел Коломенский завод. Предприятие выпускает дизельные, газодизельные и газопоршневые силовые установки для магистральных тепловозов и морских кораблей.