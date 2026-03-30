Трехдневная рабочая неделя: бизнес сокращает расходы, вспоминая 90-е

Рынок труда в России начинает напоминать кадровую перемотку назад: многие промышленные компании всерьез рассматривают трехдневную рабочую неделю не как эксперимент по повышению эффективности, а как самый прямой антикризисный инструмент. Управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов отмечает, что в некоторых сегментах, например в машиностроении, переход на такой режим могут объявить уже с 1 апреля. И это не единичная история — бизнес заранее готовится к падению показателей и пытается любой ценой снизить нагрузку на фонд оплаты труда. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, по сути, стратегия многих компаний сейчас формулируется очень просто: пережить лето. Традиционно это время деловой пассивности, но в нынешних условиях к сезонному затишью добавляется куда более тревожный фактор — спрос падает, а вместе с ним тает и выручка. Предприниматели, вспоминая 90-е, снова начинают присматриваться к сокращенным неделям и зарплатам в конвертах, рассматривая неформальные выплаты как временную, но необходимую меру. Ведь если у бизнеса нет оборота, объясняет эксперт, платить зарплату в прежнем объеме просто нечем.

Эксперт отметил, что последствия этого тренда уже начинают проявляться по всей экономической вертикали. Особенно тяжело приходится малому бизнесу, где предприниматели массово сдают кассовые аппараты — тревожный сигнал, означающий либо временную остановку работы, либо серьезное урезание деятельности. Параллельно на рынке труда обсуждается новая волна сокращений: компании будут одновременно снижать расходы, пересматривать численность персонала и искать новые, зачастую жесткие модели выживания.

По его мнению, в ближайшие месяцы произойдет серьезная перестройка рынка труда, где бизнес вынужден выбирать самые быстрые, хотя и болезненные инструменты. Сокращение рабочих недель, оптимизация штата и уход в тень по зарплатам становятся не желанием, а вынужденной мерой для сохранения устойчивости в период турбулентности. Для работников это значит, что стабильность в привычном понимании уходит, а вместо нее приходит неопределенность: трехдневка, простои или потеря работы. Вопрос в том, насколько долгим окажется этот период «голодных времен» и какие модели работы останутся после него.

Ранее депутат Бессараб заявила, что Россия не готова к переходу на четырехдневную рабочую неделю.