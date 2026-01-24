Россия не готова к четырехдневной рабочей неделе: депутат назвала причины

В России активно обсуждают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю, однако, по мнению экспертов, страна к такому шагу в нынешних условиях не готова.

В интервью «Ленте.ру» член комитета Государственной думы РФ по труду Светлана Бессараб заявила, что для сокращения рабочей недели сначала необходима стабилизация экономики. По ее мнению, этот процесс осложняется внешними санкциями и ведением специальной военной операции (СВО).

«У нас оборонка, да и не только оборонка, но и многие другие производства работают 24 на 7 в три смены», — отметила депутат.

По ее мнению, внедрение четырехдневки в такой ситуации создаст дополнительное давление на экономику, может привести к дефициту кадров и снижению объемов производства. Это, по словам депутата, является критичным для положения страны.

Бессараб не исключила сокращения рабочего времени в будущем, но связала эту возможность с объективным технологическим прогрессом.

Политик добавила, что широкое внедрение роботизации и цифровизации производственных процессов теоретически позволит повысить эффективность труда и снизить потребность в постоянном присутствии человека на рабочем месте.

Этот процесс, подытожила она, требует времени, значительных инвестиций и стабильной экономической ситуации.

