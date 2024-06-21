Тренинги по продвижению бизнеса проведут для предпринимателей Подмосковья

Предпринимателей Московской области приглашают к участию в бесплатных тренингах, направленных на развитие бизнеса. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Центр «Мой бизнес» Московской области при поддержке Филиала Президентской академии выступает организатором данных мероприятий. Тренинги будут проходить под руководством опытных экспертов в очном формате в Красногорске.

Первый обучающий тренинг «Разработка контента: что снимать, как оформлять» состоится уже 25 июня, второй «Создаем контент для соцсетей» — 27 июня. Подчеркнем, что регистрация участников — обязательна. Зарегистрироваться необходимо по данной ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил подростков, спасших людей в «Крокусе», и работников образования и культуры.