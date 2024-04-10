Треть изготовленных в России прицепов делают в Подмосковье

Каждый третий изготовленный в России прицеп делают в Подмосковье — на машиностроительном заводе «Тонар» в Орехово-Зуево, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Предприятие работает в регионе уже свыше тридцати лет. Оно выпускает магистральную, самосвальную и сельскохозяйственную технику, спецтехнику и запчасти. На производстве трудятся более двух тысяч человек.

Минувший год, указал директор завода Денис Кривцов, стал для предприятия очень насыщенным. Так, были введены в эксплуатацию здание цеха по производству тормозов и склад комплектации.

«Для эффективной работы закупили новейшее оборудование: гибочные станки, сварочных роботов и многое другое. При этом штат компании вырос на более чем 430 сотрудников», — отметил он.

В прошлом году завод отгрузил свыше восьми тысяч единиц техники, а с начала этого года — уже более двух тысяч.

В скором времени предприятие приступит к возведению новых производственных и складских помещений, общая площадь которых составит сорок тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье будет реализовано около 280 проектов импортозамещения.