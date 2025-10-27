Треть России за чертой: новый виток финансового кризиса бьет по тарелкам

Согласно свежему исследованию международной аналитической компании Gallup, в 2025 году 31% россиян столкнулись с ситуацией, когда им не хватает денег даже на покупку еды. Этот показатель демонстрирует тревожную динамику: он превысил уровни 2022 и 2024 годов, хотя и остался немного ниже пикового значения 2023 года, когда с такой проблемой сталкивались 34% граждан.

Особенно наглядно негативный тренд виден на длительной дистанции. Десять лет назад, вскоре после первого введения западных санкций, о нехватке денег на питание сообщали лишь 17% опрошенных. Абсолютный же рекорд был зафиксирован в 2020 году на фоне пандемии COVID-19, когда эта доля достигла 40%.

Параллельно с ростом финансовых трудностей увеличивается и число россиян, фиксирующих общее ухудшение экономической ситуации в стране. В текущем году эту тенденцию отмечают 39% респондентов — это максимальный показатель с 2009 года, когда его оценивали в 40% на пике мирового финансового кризиса. Еще выше была доля пессимистов только во время пандемии (45-50%).

При этом сохраняется и значительная группа оптимистов: почти половина граждан (48% в 2025 году) видят улучшения в экономике, хотя эта цифра последовательно снижается с 2022 года. На фоне таких полярных оценок нейтральная позиция стала наименее распространенной — доля тех, кто не замечает изменений, не превышает 15%.

Аналитики Gallup резюмируют, что, несмотря на продемонстрированную ранее устойчивость, в российской экономике за последний год стали явно видны признаки нарастающего кризисного напряжения.

Ранее сообщалось, что ЦБ может снизить ключевую ставку до 16% в декабре.