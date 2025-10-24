Банк России в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку, на этот раз — на 0,5 процентного пункта, до уровня 16,5% годовых, передает пресс-служба регулятора по итогам заседания. Кандидат экономических наук доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, снизится ли еще раз ключевая ставка до конца года.

Как подчеркнула эксперт, такое решение помогло подстегнуть инвестиции в первую очередь в строительный сектор и крупные промышленные проекты.

«Центробанк порадовал не только промышленников, строителей, но и малый и средний бизнес. Давая понять, что кредиты в ближайшее будущее будут все более доступными. А, значит, экономика России может быть не только военной, но и иметь гибридный комбинированный характер, когда на первом месте военно-промышленный оборонный комплекс, но в то же время развивается вся экономика», — пояснила специалист.

По ее словам, экономика становится более разнообразной и меньше зависит от добычи нефти и газа.

«Здесь можно поблагодарить недружественные страны, которые продолжают выдвигать санкции в адрес нефтяного сектора России, тем самым подстегивая работать все сектора», — выразила мнение эксперт.

При этом экономист подчеркнула, что если в России удержат инфляцию и оптимальный темп роста ВВП, не переохлаждая и не перегревая экономику, то показатели на последнем заседании Совета директоров ЦБ 19 декабря повторно снизятся.

«Чем знаменит декабрь? Выплатами годовых бонусов. Многие компании выплачивают их не в январе или не в первом полугодии, а в декабре. Также в этот период есть спрос на товары и продукцию не только новогоднего характера. Кроме того, есть такая привычка у населения закрывать год определенными достижениями и выплатами, боясь, что что-то случится с деньгами или зарплатой в следующем году. Поэтому если спрос, как и увеличение средней заработной платы за счет годовых бонусов, не увеличит значительно инфляцию, тогда мы выйдем на 16% годовых», — заключила Литвиненко.

