Три экспортных контракта подписала подмосковная компания на выставке в ОАЭ

В рамках выставки Gulfood 2024, проходившей в Дубае в ОАЭ, подмосковной компанией «Доктор Элис», были заключены три контракта на поставку рыбной продукции. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

ООО «Доктор Элис» входит в группу компаний ООО «Фуд Тим» из Дмитровского городского округа. На выставке свою продукцию предприятие представило в рамках коллективного стенда компаний Московской области, организованного для них Фондом поддержки ВЭД МО. Фонд взял на себя решение организационных вопросов экспонентов, а также их расходы, связанные с выставкой.

Известно, что экспортный потенциал контрактов с учетом потребности в деликатесной продукции рынка ОАЭ 12-15 млн долл. США. А всего в общей сложности экспонентами на подмосковном стенде стали 12 компаний региона, девять из которых приняли участие Gulfood впервые.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.