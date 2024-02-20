Три новых склада построят на территории индустриального парка «PNK ПАРК ПУШКИНО 2»

Инвестор вложит порядка 4,5 миллиардов рублей в строительство трех новых складов на территории индустриального парка «PNK ПАРК ПУШКИНО 2». Одно из зданий уже начали возводить — застройщик направил соответствующее извещение в ведомство. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области

Примечательно, что площадь одного из складов составит более 30 тысяч квадратных метров, здесь уже идет работы подготовительного этапа. Объем инвестиций в проект — порядка 1,4 млрд руб.

Еще два склада площадью 35 тысяч квадратных метров и 31 тысяча квадратных метров начнут возводить в ближайшее время. Объем инвестиций в будущие склады составит 1,6 млрд руб. и 1,5 млрд руб. соответственно. После ввода зданий в эксплуатацию здесь появится более 400 новых рабочих мест.

Отмечается, что разрешение на строительство застройщик получил с первого раза благодаря тому, что проект сопровождает персональный менеджер Центра Содействия Строительству Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.