Три подмосковные компании получили помещения за рубль в рамках новой программы

Подмосковные компании получили первые три помещения в рамках новой программы «Недвижимость за 1 рубль». Об этом сообщила пресс-служба областного министерства имущественных отношений.

Программа была запущена по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Теперь предприниматели могут взять в аренду объекты недвижимости по ставке один рубль за квадратный метр.

Так, договоры по новой программе заключили две компании из Люберец и одна из Протвино. В Люберцах оба помещения находятся на Комсомольском проспекте, они арендованы на десять лет. В Протвино заключен договор аренды на часть здания общежития на улице Ленина.

Как рассказала глава Минимущества региона Наталья Адигамова, помещения, которые были предоставлены компаниям, требуют капитального ремонта. Согласно условиям программы, недвижимость необходимо отремонтировать в течение полутора лет или провести реконструкцию за три года.

Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, в свою очередь, отметила, что запуск новой программы стал закономерным шагом для создания и расширения на территории региона импортозамещающих производств.

«Остальные заинтересованные предприниматели могут подобрать подходящий объект на инвестиционной карте региона, где их размещено уже порядка 230», — рассказала Зиновьева.

Ранее сообщалось, что для разработки сервиса «Недвижимость за 1 рубль» применялась та же схема, что и для сервиса «Земля за 1 рубль».