Три российских компании попались на сговоре при закупках железнодорожной техники

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила новый крупный картельный сговор в сфере закупок железнодорожной техники. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что участниками антиконкурентного соглашения стали ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского», ООО «Медгар Финанс» и ООО «Путевые машины», которые договорились о поддержании цен на торгах общей стоимостью почти 700 млн руб.

Расследование показало, что компании-участники картеля координировали свои действия при проведении закупок транспортных средств для 11 регионов России. Эта техника предназначалась для обслуживания и ремонта железнодорожных и трамвайных путей, погрузки и транспортировки материалов, а также перевозки персонала и оборудования. Общая начальная максимальная цена всех выявленных контрактов составила 686 695 874 руб.

В случае подтверждения вины участникам сговора грозят значительные административные штрафы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) и законом «О защите конкуренции».

Ранее сообщалось, что ФАС оштрафовала Т-банк за недобросовестную рекламу с мелким шрифтом и скрытыми условиями.