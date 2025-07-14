ФАС оштрафовала Т-банк за недобросовестную рекламу

Как сообщили в телеграм-канале пресс-службы Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Т-банк был подвергнут штрафным санкциям за распространение телевизионной рекламы, вводящей потребителей в заблуждение.

В заявлении ведомства уточняется, что причиной привлечения Т-банка к ответственности стало распространение некорректной рекламы на телевидении. ФАС пояснила, что в рекламном ролике банка акцентировалась возможность бесплатного снятия наличных средств с карты.

При этом важные «дополнительные условия» были указаны в видео мелким шрифтом и демонстрировались в течение короткого времени. ФАС вынесла предписание о прекращении трансляции указанной рекламы. Размер штрафа в официальном сообщении не приводится.

Рекламный ролик банка изображал ситуацию, в которой мужчина, находясь в такси, просит водителя остановиться у любого банкомата, мотивируя это тем, что в каждом из них он сможет снять наличные без комиссии. При этом сноска с дополнительными условиями банка в видео постоянно менялась.

Ранее сообщалось, что ФАС объявила предупреждение крупнейшему производителю соли в России.