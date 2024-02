Три самых крупных банка Китая перестали принимать платежи от российских организаций

Ограничения были введены компаниями Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China. Они считаются в Китае игроками, занимающими первое, второе и четвертое места на финансовом рынке. Данные банки уже с начала января стали отсылать своим российским клиентам уведомления, что не смогут в дальнейшем принимать у них платежи. Это связано с риском вторичных западных санкций. В то же время двухстороннее сотрудничество с теми организациями, которые не попали под рестрикции, до сих пор продолжается.

Специалисты в данной сфере отметили, что КНР очень заинтересован в сотрудничестве с Россией. В связи с этим есть множество других различных способов проводить финансовые платежи через те банки, которые не подвергаются ограничениям. Просто такие способы платежей занимают несколько больше времени и не так удобны при расчетах.

Ранее появлялось сообщение, что турецкие банки также стали разрывать свое сотрудничество с организациями из РФ. Причина – давление на них со стороны США.