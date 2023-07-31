Тридцать рабочих мест появится на новых складах для хранения урожая в Домодедово

Еще три новых склада для хранения сельскохозяйственной продукции построят в городском округе Домодедово. Соответствующее разрешение выдало областное Минжилполитики, сообщила пресс-служба ведомства.

Склады войдут в состав сельскохозяйственного комплекса на территории «Артем». Всего новый комплекс будет состоять из двадцати шести складов. Их все планируют построить до конца 2025 года. Благодаря этому в округе будет создано тридцать дополнительных рабочих мест.

Общий метраж сооружений составит свыше 4,5 тысячи квадратных метров. Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья. Отмечается, что потребность в новых складах для хранения урожая возникла в связи с увеличением его объемов и импортозамещением в регионе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что за три года в Московской области откроют 150 импортозамещающих производств.