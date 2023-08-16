Тридцать рабочих мест создадут на производстве пищевого крахмала в Подмосковье после реконструкции

Производственно-складское здание для изготовления пищевого крахмала в составе индустриального парка «Успенский» в Богородском округе реконструируют. Соответствующее разрешение выдало областное министерство жилищной политики, передает пресс-служба ведомства.

Площадь объекта составит свыше 2,5 тысячи квадратных метров. В здании разместят и запустят новую линейку по производству и ферментированию крахмала для пищевой промышленности в рамках программы импортозамещения.

Застройщик инвестирует в проект, который сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона, более восьмидесяти миллионов рублей. Будет создано тридцать новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил четко отслеживать направленность бизнеса, который работает в жилых многоквартирных домах.