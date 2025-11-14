Триллионы исчезли из карманов россиян: аналитики оценили гигантские потери покупателей из-за хитрых продавцов

Аналитики Союза потребителей РФ (СПРФ) оценили совокупные финансовые потери россиян от шринкфляции и маркетинговых уловок продавцов в триллион рублей.

В телеграм-канале ведомства специалисты рассказали о нескольких распространенных уловках, которые приводят к существенному сокращению реальных объемов покупок при сохранении прежних цен.

По данным СПРФ, производители и торговые сети активно практикуют сокращение фасовки товаров без соответствующего снижения стоимости. Другим распространенным приемом стало указание цены за 100 г вместо стоимости всей упаковки — россияне часто жалуются на подобный «трюк» в супермаркетах.

Особое внимание эксперты уделили манипуляциям с акционными ценниками, где специальная цена выделяется крупным шрифтом, а реальная стоимость указывается малозаметными символами.

Подобные методы формируют у покупателей иллюзию выгодной покупки, тогда как фактически потребитель теряет значительные суммы. Большинство россиян не замечают, что платят прежнюю сумму за уменьшенное количество продукта, а совокупные потери достигают трех процентов от объема приобретаемых товаров.

Для решения проблемы СПРФ предложил законодательно закрепить обязанность продавцов указывать стоимость товара в перерасчете на килограмм или литр, а также стандартизировать оформление ценников. Это обеспечит прозрачность ценообразования и защитит покупателей от скрытых манипуляций.

Ранее россияне назвали рост цен, ЖКХ и медицину главными проблемами нынешней жизни.