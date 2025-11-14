Кошелек болит сильнее всего: что тревожит россиян больше, чем плохое жилье

Подавляющее большинство жителей России — 74,5% — главной проблемой считают стремительный рост цен на фоне медленного увеличения доходов. Таковы данные исследования финансовой платформы WEBBANKIR, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Опрос выявил глубокую озабоченность населения финансовым благополучием. Лишь каждый двадцать пятый респондент (3,8%) оценил свой уровень дохода как высокий. Почти половина опрошенных (46,5%) характеризуют свои заработки как низкие, а 49,7% относят их к средним.

На втором месте в рейтинге тревог россиян — неудовлетворительные жилищные условия, на которые указали 41,5% участников опроса. Практически столько же респондентов — 40,9% — обеспокоены доступностью и качеством медицинской помощи.

Значительно реже граждане жаловались на организацию досуга (23,9%) и доступность образования (18,9%). Каждый пятый отметил нехватку свободного времени, а 14,5% недовольны отсутствием интересной работы. Риск потерять рабочее место беспокоит 10,7% россиян.

В отличие от поводов для беспокойства, причинами для удовлетворения жизнью респонденты делились менее охотно. Наибольшее одобрение вызвало качество окружающей инфраструктуры — наличие магазинов, кафе и парков устраивает 36,5% опрошенных. Свободным временем довольны 33,3% граждан.

При этом лишь 23,3% респондентов позитивно оценили свои жилищные условия. Интересной свою работу считают 22% участников опроса, а карьерными перспективами довольны лишь 13,8%. Текущий уровень цен и доходов устраивает только 11,9% россиян.

Исследование финансовой платформы WEBBANKIR охватило 1600 человек. При его проведении респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов.

Ранее сообщалось, что россиянам грозит штраф за выброс старой раковины в мусорный контейнер.