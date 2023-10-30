Триста тридцать объектов недвижимости доступно инвесторам в индустриальных парках Подмосковья

Триста тридцать объектов недвижимости доступно предпринимателям в индустриальных парках региона в рамках соответствующего цифрового сервиса. Об этом рассказали в областном Мининвесте.

Среди этих объектов — 279 земельных участков и пятьдесят одно помещение в индустриальных парках, в том числе в формате «Подмосковье индастриал».

Сведения о доступных для бизнеса объектах недвижимости представлены на Инвестиционной карте региона.

Сейчас на территории области работает шестьдесят девять индустриальных парков.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил важность создания рабочих мест и развития технологий для Подмосковья.