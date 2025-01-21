Трюдо пригрозил Трампу ресурсной зависимостью от России

Президенту США Дональду Трампу нужны ресурсы Канады для возвращения мощи штатов. Об этом 21 января заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Дональд Трамп захотел вернуть «золотой век США и объявил это в инаугурационной речи. В частности он изменил ряд «байденовских» решений, которые, по его мнению, затормозили экономический прогресс государства.

По мнению Джастина Трюдо, для осуществления своих планов по возращению мощностей, республиканец может положить глаз на энергетические ресурсы Канады. Например, это сталь, алюминий и критически важные материалы.

«У Канады есть все эти ресурсы», — отметил Джастин Трюдо в беседе с журналистами.

Кроме того, Трюдо пригрозил США зависимостью от других стран, в том числе и России, если против Канады введут высокие торговые пошлины. Напомним, что тарифы на канадские товары в США планируется ввести в размере 25%.

Ранее сообщалось, что в России подсказали Трампу, как быстро присоединить Гренландию и Канаду.