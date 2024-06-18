ЦБ допустил применение макронадбавок по валютным кредитам

Согласно имеющимся данным, за первые шесть месяцев 2024 года показатель выдачи валютных кредитов вырос на 2,5%. В большинстве случаев обязательства выдавались компаниям, специализирующимся на экспорте. Такие организации получают валютную выручку и имеют страховку от рисков.

Однако Центробанк заявляет, что валютное кредитование может создать риски для ликвидности банков, если в соответствующей валюте случится отток депозитов. В связи с этим появляется вероятность ужесточения регулирования валютного кредитования. ЦБ может начать применять макронадбавки по подобным обязательствам.