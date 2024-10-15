ЦБ допустил создание QR-кода для покупателей

Банк России намерен изучить возможность создания уникальных QR-кодов для оплаты товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП), сообщило РБК со ссылкой на соответствующую инициативу в виде документа.

Отмечается, что QR-код будет формироваться в банковском приложении клиента и сканироваться продавцом. Таким образом, процесс оплаты товаров или услуг будет проходить быстрее и удобнее, чем сканирование QR-кода магазина.

К преимуществам новой технологии относятся возможность быстрее оплатить покупку, ускорение процесса оплаты в точках с высоким клиентским потоком, а также минимальные риски для сохранности денежных средств.

По данным издания, во втором квартале 2024 года через СБП было оплачено 850 млн покупок на общую сумму 1,5 трлн руб. Оплату принимали 1,8 млн магазинов и сервисных предприятий.

В планах у ЦБ также — реализация платежей с использованием биометрических данных, расширение функционала трансграничных операций, возможность оплаты образовательных, медицинских и иных услуг бюджетных учреждений, создание сервиса внесения наличных денег через банкомат, поддержка страховых выплат через СБП и установление минимального уровня доступности услуг банков по переводу денежных средств.

СБП представляет собой сервис, который позволяет осуществлять мгновенные переводы денежных средств между банками в реальном времени. Система была создана для упрощения и ускорения процессов денежных переводов, позволяя пользователям отправлять и получать деньги с помощью мобильных приложений или интернет-банкинга. СБП обычно используется для переводов между физическими лицами, а также для расчетов между юридическими лицами.

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