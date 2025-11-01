ЦБ: курс 50 рублей за доллар вернется, когда США утратят контроль над инфляцией

Кирилл Тремасов, советник председателя Центробанка России, во время визита в Балтийский федеральный университет Калининграда 31 октября заявил, что курс в 50 рублей за доллар может вернуться, если США утратят контроль над инфляцией. Об этом информирует ТАСС .

Советник главы ЦБ пояснил, что для укрепления рубля необходимо, чтобы в России сохранялась ценовая стабильность, а инфляция в США оставалась на высоком уровне продолжительное время. Тремасов уточнил, что в таких условиях рубль сможет значительно укрепиться.

«Курс 50 рублей за доллар предполагает очень сильное укрепление рубля по отношению к доллару. В каком случае это может произойти? В том случае, если ФРС США, американский центробанк, потеряет контроль над инфляцией», – сказал он.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России рост зарплат превышает рост производительности труда, что приводит к обесценению доходов населения.