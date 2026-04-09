ЦБ не будет снижать ключевую ставку: объективные факторы исхода заседания 24 апреля

Центробанк может в восьмой раз пойти на снижение ключевой ставки еще на 0,5 п. п. — с 15% до 14,5%. Однако не исключено, что по итогам заседания Совета директоров ЦБ 24 апреля ставка рефинансирования останется без изменений. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала Президентской академии, профессор, кандидат экономических наук Николай Головецкий. Эксперт назвал объективные факторы, по которым можно судить о будущем решении Банка России.

Классическая экономическая теория утверждает, что между ключевой ставкой и инфляцией существует обратная зависимость. Повышение ставки обычно приводит к ограничению денежной массы в обращении, что сдерживает инфляционные процессы. Снижение, напротив, может привести к обратному эффекту, объяснил Головецкий. При этом актуальная экономическая ситуация в России не предполагает рост ставки рефинансирования, уверен эксперт. Перед Центробанком стоит вопрос: снижать ее или оставить прежней.

Ставка пойдет вниз

«За снижение ключевой ставки (примерно на 0,5 п. п.) говорит тот факт, что по оценке ЦБ, несмотря на всплеск инфляции в начале года, ее устойчивые показатели не изменились и находятся в диапазоне 4–5%. Регулятор указал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки инфляционных рисков», — уточнил экономист.

В прогноз на 2026 год (4,5-5,5%) ЦБ закладывал уровень годовой инфляции на конец марта 6,3%, напомнил Головецкий. По данным Росстата, в апреле средний рост цен составил 0,17%, с начала года — 3,15%. Исходя из недельных данных за март и начало апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 апреля составила 5,95% после 5,86% на 30 марта и 5,91% на конец февраля, сообщил эксперт.

«Несмотря на некоторое ускорение, годовая инфляция пока идет несколько ниже графика ЦБ. Хотя точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат опубликует только 10 апреля. И все же есть тревожные тенденции, что указанный рубеж к 24 апреля 2026 года может быть преодолен», — добавил экономист.

Внешние факторы несут риски

Наблюдаемся инфляция говорит о том, что ничего драматического не происходит, однако внешние факторы заставляют тревожиться, продолжил эксперт.

«Влияние ситуации на Ближнем Востоке на российскую экономику — прежде всего на рост цен на нефть, на удобрения и другие товары — чревато ускорением инфляции в развитых и развивающихся странах. Совершенно очевидно, что уже в недалеком будущем это то, что может повысить инфляционное давление и на российскую экономику. Констатируем, тот факт, что события на Ближнем Востоке несут для России дополнительные проинфляционные риски. Эти и другие факторы говорят о том, что не исключен и второй сценарий — ЦБ может воздержаться от понижения ключевой ставки 24 апреля», — считает Головецкий.

Подводя итог, экономист отметил, что в апреле РФ по-прежнему движется к снижению ключевой ставки, но говорить об этом как свершившемся факте — рано. Решение Банка России будет зависеть от многих факторов, в том числе внешнеполитических.

На данный момент ключевая ставка установлена на уровне 15%, что влияет на проценты по кредитам и ипотеке. Несмотря на то, что ставка по рыночной ипотеке выше, чем по льготным программам, банки строже оценивают клиентов, решившихся купить жилье по ставке рынка, заявляют эксперты.