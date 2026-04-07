«Исключительная роскошь»: эксперт рассказал, как точно получить одобрение по ипотеке

Получить рыночную ипотеку стало сложнее, но тем не менее это возможно, если следовать определенным правилам. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Что изменилось в одобрении ипотеки

Ипотечный рынок стал строже, но понятнее — и при грамотном подходе получить одобрение по-прежнему реально, заявил Ракута. Он отметил, что банки усилили требования к заемщикам, это касается не только рыночной ипотеки, но и льготных программ.

Эксперт добавил, что ситуация на вторичном рынке выглядит еще более требовательной.

«Ставки там выше, а подход к оценке заемщика более строгий. Доход, который должен показывать клиент, фактически должен быть в два раза выше, чем при льготной программе», — рассказал Ракута.

Ключевое изменение заключается в том, как банки оценивают заемщиков. Теперь финансовые организации гораздо внимательнее проверяют реальные доходы и финансовую дисциплину. Эксперт подчеркнул, что многие банки перешли на автоматическую проверку данных.

«Банки стали подтягивать информацию через Госуслуги — они видят реальные доходы, а не те, что указаны в анкете. И уже исходя из этих данных принимается решение», — объяснил он.

Также, по словам брокера, особое внимание уделяется кредитной истории. Даже неочевидные моменты могут сыграть роль. Дополнительным фактором может стать и финансовая «прозрачность» клиента.

«Например, если у человека не было просрочек, но были микрозаймы, пусть даже уже закрытые, это все равно может повлиять на решение банка. Если у человека были блокировки счетов по 115-ФЗ — даже при хорошем доходе и без просрочек — одобрить ипотеку будет крайне сложно», — отметил он.

Как получить одобрение ипотеки

Тем не менее эксперт подчеркнул: повода для паники нет. Важно не избегать подачи заявки, а правильно к ней подготовиться. В первую очередь он посоветовал провести самостоятельную проверку своей финансовой ситуации.

«Перед подачей заявки нужно скачать кредитный отчет и внимательно его изучить. Посмотреть, есть ли действующие кредиты, просрочки, даже минимальные», — порекомендовал он.

При необходимости стоит снизить кредитную нагрузку, проверить все возможные задолженности.

«Лучше закрыть неактивные кредитные карты, погасить мелкие кредиты. Если были просрочки — сначала закрыть обязательства и дождаться обновления кредитной истории. Нужно убедиться, что нет неоплаченных налогов, штрафов, долгов у судебных приставов — даже такие мелочи могут повлиять на решение банка», — отметил Ракута.

Отдельное внимание стоит уделить соотношению дохода и желаемой суммы кредита. Особенно важно действовать аккуратно и без спешки.

«Без грамотной детальной аналитики по каждой заявке и без помощи специалиста одобрить сложно. Ипотека сейчас — это исключительная роскошь», — подытожил он.

