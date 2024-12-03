ЦБ не согласился с необходимостью валютных интервенций для стабилизации курса

Банк России не разделяет точку зрения некоторых экспертов о том, что ему стоит прибегнуть к валютным интервенциям для снижения инфляции. Такую точку зрения высказал Алексей Заботкин, заместитель председателя Центробанка. О его мнении рассказал ТАСС.

По его утверждению, правление Банка РФ не считает, что для снижения инфляции в стране необходимо сменить точку приложения силы, и сосредоточиться на валютных интервенциях вместо увеличения ключевой ставки.

«Мы не разделяем это мнение», — указал Заботкин.

Ранее с идеей валютных интервенций выступил Дмитрий Пьянов, первый заместитель председателя ВТБ. По его мнению, удержание курса рубля на стабильном уровне позволит заметно охладить экономику. При падении стоимости рубля все цены в магазинах немедленно начинают расти.