Центробанк отозвал лицензию у банка БКФ с 15 ноября

Центробанк отозвал лицензию на проведение финансовых операций у организации «Банк корпоративного финансирования». Такие данные появились на сайте финансового регулятора.

Причиной отзыва лицензии у БКФ стали многочисленные нарушения, которые им были допущены в своей работе. Он игнорировал федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

«Допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — указали в ЦБ РФ.

Деятельность данной финансовой организации прекращается с 15 ноября. Страховая ответственность банка полтора месяца назад находилась на уровне в 2,64 млрд руб. Активы доходили до уровня в 5,4 млрд руб., причем вклады физических лиц немного превышали половину этой суммы. Выплаты вкладчикам со стороны этого банка начнутся не позднее 29 ноября.

Банк занимал 230-е место в банковской системе России. В нем уже начала действовать временная администрация.

Ранее в Госдуме предложили поднять уровень максимального размера страхового возмещения по банковским вкладам с 1,4 млн до 3 млн руб. Парламентарии связали свою инициативу с повышением ставки Банка России, а также со сложной обстановкой на финансовых рынках.