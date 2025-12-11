ЦБ предложил запретить обычным россиянам покупать криптовалюту

Банк России предложил ограничить доступ обычных граждан к покупке криптовалют. Об этой идее РИА Новости рассказал зампред Банка России Владимир Чистюхин.

Согласно предложению регулятора, приобретать цифровые валюты смогут только лица, имеющие статус квалифицированного инвестора. При этом запретов на продажу уже имеющихся у граждан криптоактивов вводиться не будет.

«Должны быть вопросы на понимание работы «крипты», ничего сверхъестественного. «Квалам» будет несложно на них ответить и получить необходимый статус», — отметил Чистюхин.

Для получения права на покупку криптовалют квалифицированным инвесторам будет необходимо пройти специальное тестирование.

В рамках этого теста им предстоит показать понимание принципов работы цифровых активов, технологии блокчейн и связанных с ними рисков.

Граждане, не являющиеся квалифицированными инвесторами, по-прежнему смогут хранить и продавать криптовалюту, купленную ранее, но заключать новые сделки по ее приобретению им будет запрещено.

В перспективе, добавил Чистюхин, при определенных условиях, доступ к криптовалютным инструментам может быть частично открыт и для неквалифицированных инвесторов, но с серьезными ограничениями.

