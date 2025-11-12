Не знал о ловушке несколько суток: россиянин потерял ₽5,2 млн в погоне за доходностью на крипте

73-летний житель деревни Анкудиновка стал жертвой масштабной мошеннической схемы, потеряв за два дня более 5 млн рублей. Об этом пишет ИА «Время Н» .

Атака началась со звонков в мессенджере от человека, представившегося сотрудником биржи и предложившего пассивный заработок через инвестиции в криптовалюту. Первоначальный взнос в 50 тысяч рублей стал лишь пробным шагом — затем пенсионер отправился в Нижний Новгород, где через несколько криптообменников перевел сначала 2,5 млн личных сбережений, а затем еще 2,7 млн, занятых у знакомых.

Практический урок этой истории — классическая схема финансового мошенничества, где постепенное увеличение сумм сочетается с созданием иллюзии эксклюзивной возможности. Преступники использовали двухэтапный сценарий: сначала дистанционное взаимодействие через мессенджер, затем персональные визиты жертвы в обменные пункты, что создавало ложное ощущение легитимности операций.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, но специалисты напоминают: любые предложения о «гарантированной доходности» в криптовалюте от неизвестных лиц требуют немедленной проверки через официальные финансовые институты.

Ранее сообщалось, как мошенники используют ажиотаж распродаж.