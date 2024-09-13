Банк России не исключает возможности повышения ключевой ставки на ближайшем заседании в октябре, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, сообщил ТАСС.

«Мы допускаем, что потребуется дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайшем заседании», — сказала она.

Глава ЦБ РФ также отметила, что решение о повышении ключевой ставки на 1 процентный пункт до 19% годовых будет способствовать усилению воздействия денежно-кредитной политики на снижение инфляции. Тем не менее вероятно, что июльский прогноз по инфляции в 6,5-7% будет пересмотрен в сторону увеличения. Совет директоров ЦБ РФ уточнит этот показатель на ключевом заседании в октябре 2025 года.

Кроме того, Банк России может пересмотреть прогноз по росту ипотеки на 2024 год, который сейчас составляет 7-12%, заявила Набиуллина. Она также подчеркнула, что Центробанк готов поддерживать строгие денежно-кредитные условия столько, сколько потребуется, и принимать меры для возвращения инфляции к целевому уровню в 4%.

Кроме того, Банк России подтвердил возобновление консультаций с Международным валютным фондом (МВФ).

Ранее сообщалось, что политолог Оленченко считает, что МВФ признал невозможность изоляции экономики России.