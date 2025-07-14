ЦБ РФ назвал самые доходные активы первой половины 2025 года

Банк России подвел итоги доходности финансовых инструментов за первое полугодие 2025 года. По данным «Обзора рисков финансовых рынков», наибольшую прибыль принесли корпоративные облигации и акции строительной отрасли, в то время как валютные вклады показали отрицательные результаты, пишет « Российская газета ».

Лидером по доходности стали корпоративные облигации с рейтингом «А» (высокий уровень надежности) — они принесли инвесторам 20,7% прибыли. Второе место заняли облигации с рейтингом «АА» (очень высокий уровень надежности) с результатом 18,6%. Третье место досталось акциям строительной отрасли — 17,4%.

На четвертом и пятом местах расположились корпоративные облигации с наивысшим рейтингом «ААА» и ОФЗ, показавшие одинаковую доходность в 13,6%. Шестое место заняли банковские вклады в рублях, которые, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ с 21% до 20% годовых, сохранили привлекательную доходность в 12%.

Значительный убыток принесли валютные вклады из-за укрепления рубля. Наибольшие потери понесли держатели долларовых депозитов — их доходность ушла в минус на 21,7%. Вклады в юанях показали результат -15,2%, а в евро — -12,4%.

Эксперты отмечают, что несмотря на геополитическую неопределенность, смягчение риторики ЦБ и признаки замедления инфляции поддержали российский финансовый рынок. Укрепление рубля стало результатом жесткой денежно-кредитной политики, сокращения импорта, позитивных изменений в геополитической ситуации и высокого спроса на рубли со стороны инвесторов.

Ранее сообщалось, что пошлины США на бразильский кофе не сильно повлияют на российский рынок.